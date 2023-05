Faec reunirá sábado produtores rurais em Quixeramobim

No próximo sábado, dia 6, em Quixeramobim, a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) promoverá a primeira grande reunião dos produtores rurais do Sertão Central. Até ontem, estavam inscritos 1.300 agropecuaristas de todos os tamanhos – micro, pequenos, médios e grandes.

O objetivo do encontro, segundo informa o presidente da Faec, Amílcar Silveira, é “debater os grandes temas de quem produz no campo”, que será chamado a debater e a posicionar-se a respeito do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, do melhor gerenciamento dos Perímetros de Irrigação administrados pelo Dnocs, do alto preço da energia elétrica pago pelos estabelecimentos rurais e da situação de precariedade das estradas que cortam os polos de produção agropecuária.

“Antes de tudo, porém, nossa intenção é a de promover a união de todos os produtores rurais Ceará em torno de nossas causas comuns. Somos muitos, mas precisamos de ser fortes, e só a união faz a força. Nossa união é hoje necessária porque se avolumam e são cada vez mais desafiadores os problemas que nos afligem”, explica Amílcar Silveira.

A Faec e o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Ceará), há mais de um ano sob nova administração, têm como meta, ao longo deste ano, prestar assistência técnica a 8 mil produtores rurais das diferentes áreas da agropecuária. No Sertão Central, atualmente, há 899 deles sendo assistidos pelo Sistema Faec/Senar, cujos técnicos comparecem, pessoal e periodicamente, às fazendas e sítios, transmitindo-lhes conhecimento.



A reunião de sábado, em Quixeramobim, será a primeira de outras que a Faec promoverá nas demais regiões do estado, mobilizando para isso a liderança de seus sindicatos rurais. Os produtores rurais cearenses estão ganhando musculatura social e política, fortalecendo-se para o enfrentamento das dificuldades próprias de um setor que – trabalhando e produzindo alimentos para a população durante as 24 horas do dia, sete dias por semanas e 365 dias por ano – deve estar permanentemente unido para enfrentar e vencer suas dificuldades.