Paquistão diz que Índia voltou a atacar e promete retaliação: 'aguarde nossa resposta'

Militares do Paquistão disseram que a Índia voltou a atacar o país na madrugada deste sábado (10), disparando mísseis contra três bases aéreas paquistanesas. As informações são do g1.

O tenente-geral Ahmed Sharif Chaudhry declarou, em um comunicado na TV estatal, que a maioria dos mísseis indianos foram interceptados, mas que três passaram e atingiram as bases, entre elas a sede do quartel-general militar do país.

Ele alertou que a Índia aguardasse "pela resposta" do Paquistão, que está lançando uma contra-ofensiva.

O que se teme é uma guerra entre as duas potências nucleares. A Índia ainda não se manifestou sobre as acusações e, nas últimas horas, a autoridade aeroportuária do país fechou 32 aeroportos de norte a oeste do território até a manhã de 15 de maio.

A região fronteiriça da Caxemira é reivindicada pelos dois países há décadas, mas a tensão vem escalando desde que a Índia atacou, na última quarta-feira (7), áreas do Paquistão e da Caxemira. No episódio, 31 pessoas morreram.