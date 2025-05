'Sala das Lágrimas': espaço acolhe papa recém-eleito para oração e troca de vestimentas; veja

Após ser escolhido papa, o cardeal segue um processo litúrgico pouco conhecido. Em um momento de introspecção, o recém-eleito se dirige à “Sala das Lágrimas”, onde realiza um momento de oração e troca as vestimentas.

O espaço é pequeno e foge dos monumentais afrescos da Capela Sistina. Sem pinturas ou objetos luxuosos, a sala com uma janela escondida por uma cortina guarda as roupas do novo líder.

Para além de todos os ares simbólicos, o espaço é conceitualmente a sacristia da Capela Sistina.

Ela está localizada do lado esquerdo do altar maior da igreja, debaixo da obra "Juízo Final", de Michelangelo.

Veja também Mundo Trump parabeniza novo papa Leão XIV: 'Grande honra' para os EUA Mundo Veja o primeiro discurso de Leão XIV, novo papa eleito no Vaticano Mundo O que significa 'Habemus papam'? Entenda termo dito em anúncio do novo papa

No recinto, o religioso pode escolher entre as três batinas brancas disponíveis. Cada uma tem um tamanho diferente.

“É algo mais antigo e profundo do que uma simples troca de roupa. A tradição e o ritual assumem um significado poderoso que não é apenas formal, mas, acima de tudo, espiritual”, descreve Maria Milvia Morciano arqueóloga e colaboradora do Vatican News.

O espaço é fechado e não pode ser visitado pelos turistas que visitam o Vaticano.

ORIGEM DO NOME

Legenda: Placa na Sala das Lágrimas que explica o motivo do ambiente receber esse nome Foto: Reprodução / Vatican News

Uma placa, um dos poucos elementos da sala, em mármore com letras garrafais, explica o motivo do nome do recinto.

“Nesta sala, chamada ‘do choro’ em homenagem a Gregório XIV, que derramou lágrimas de emoção aqui em 5 de dezembro de 1590, assim que foi eleito Papa, o novo Pontífice, depois de aceitar a eleição, veste as roupas próprias”, diz a inscrição.

O item comemorativo foi adicionado a sala no dia 31 de maio de 2013.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.