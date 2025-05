Capela Sistina: veja 9 curiosidades sobre local onde acontece conclave para eleger novo papa

O conclave para escolha do novo papa começou nesta quarta-feira (7) no Vaticano. No rito religioso, os 133 cardeais eleitores se reúnem na Capela Sistina, a portas fechadas, para indicar quem será o sucessor de Francisco.

Seguindo à risca um protocolo preciso e elaborado durante séculos, o ritual de eleição envolve diversos mistérios e locais repletos de história, como a Basílica de São Pedro.

Abaixo, o Diário do Nordeste reúne alguns fatos sobre o processo de escolha do novo bispo de Roma e sobre a Capela Sistina, endereço onde acontecem as votações.

Curiosidades sobre a Capela Sistina e o conclave

1. Construída há mais de 500 anos

Erguida entre 1477 e 1480, a Capela Sistina fica à direita da Basílica de São Pedro, no complexo do Palácio Apostólico, onde também está a residência oficial do papa.

2. Mesmo tamanho do templo de Salomão

Feita a pedido do papa Sisto IV, a capela teria as mesmas medidas (40,5 metros de comprimento, 13,2 m de largura e 20,7 m de altura) que o lendário templo do rei Salomão — primeiro construído pelos israelitas para honrar seu deus, segundo a Bíblia Sagrada.

3. Pinturas murais adornam Capela

O local é conhecido por seus afrescos, obras de artistas como Perugino, Botticelli e seus alunos, e, sobretudo, por sua abóbada, realizada por Michelangelo, que pintou também o célebre 'Juízo Final' na parede em frente à entrada, logo atrás do altar.

Legenda: A decoração das paredes inclui as histórias de Moisés e de Cristo, além dos retratos dos papas Foto: VATICAN MEDIA/AFP

4. Museu aberto ao público

A Capela Sistina é um museu aberto a visitação de turistas. No entanto, durante a realização do conclave, está fechado ao público.

5. Cadeira com nome de cada cardeal

Na Capela Sistina, durante o conclave, os cardeais se sentam em cadeiras de madeira de cerejeira que possuem seu nome gravado. Os móveis ficam posicionados com mesas cobertas com toalhas bege e granate à frente.

6. Urnas de votos com cordeiros gravados

No rito de eleição do novo papa, ao fundo do imóvel, fica a urna com a tampa adornada com duas figuras que representam cordeiros, na qual as cédulas com os votos são depositados.

7. Juramento sobre o Evangelho

No centro, há um púlpito com um Evangelho aberto, diante do qual os cardeais juram manter segredo sobre tudo que é falado no conclave.

Legenda: Livro sagrado para a Igreja Católica fica aberto no centro da sala de votação Foto: VATICAN MEDIA/AFP

8. Dois fornos, duas utilidades

A capela tem dois fogões conectados à mesma chaminé, de onde sai a única indicação do que ocorre em seu interior. No mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as anotações dos cardeais, enquanto no outro, mais moderno, permite anunciar o resultado da votação.

Desse último, com a ajuda de produtos químicos, sai fumaça preta (se os cardeais não chegam a um acordo) ou branca, quando um novo papa é eleito.

9. Sala das lágrimas

No fundo da Capela Sistina há uma porta que dá acesso a um pequeno cômodo de nove metros quadrados, permanentemente fechado ao público.

Chamada de "Sala das Lágrimas", local é onde cada novo papa, após ser eleito, entra na companhia do cardeal camerlengo (responsável por administrar o Vaticano durante a transição entre dois papados) e do mestre de cerimônias litúrgicas para, segundo a tradição, chorar diante da magnitude da tarefa que o aguarda e vestir sua primeira batina branca, com a qual será apresentado ao mundo.

Legenda: Cômodo tem cerca de nove metros quadrados Foto: VATICAN MEDIA/AFP

