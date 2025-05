Papa Leão XIV: líderes mundiais parabenizam o novo pontífice; veja o que disseram

Após a eleição do papa Leão XIV, nesta quarta-feira (8), líderes mundiais mandaram mensagens e felicitações ao novo chefe da Igreja Católica. Entre as lideranças globais que saudaram o novo Pontífice, está o presidente americano Donald Trump, que disse ser uma “grande honra” ter um papa nascido nos EUA. Leão XIV é natural de Chicago, mas atuou no Peru por 20 anos.

Donald Trump, presidente dos EUA

Nas redes sociais, Trump disse que "é uma grande honra saber que ele [Leão XIV] é o primeiro papa americano. Que emoção e que grande honra para o nosso país. Não vejo a hora de conhecer o papa Leão XIV. Será um momento significativo", afirmou.

Legenda: Trump disse que espera encontrar o papa Leão XIV em breve Foto: Reprodução / Redes sociais

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

"Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV. Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos. Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo. Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo", disse em postagem oficial.

Claudia Sheinbaum, presidenta do México

“Sua Santidade Leão XIV, eleito pelo Colégio Cardinalício como Chefe do Estado da Cidade do Vaticano e líder espiritual da Igreja Católica. Reafirmo nossa convergência humanista pela paz e prosperidade mundial”.

Friedrich Merz, Chanceler da Alemanha

“Parabenizo-o calorosamente por sua eleição como chefe da Igreja Católica. Por meio de seu cargo, o senhor oferece esperança e orientação a milhões de fiéis em todo o mundo nestes tempos de grandes desafios. Para muitas pessoas, o senhor é um farol de justiça e reconciliação. Na Alemanha, as pessoas olham para o seu pontificado com confiança e expectativa positiva".

Emmanuel Macron, presidente da França

“Um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis. Ao Papa Leão XIV, a todos os católicos da França e do mundo, envio uma mensagem fraterna. Neste 8 de maio, que este novo pontificado traga paz e esperança”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky também se pronunciou, e citou na mensagem enviada ao novo papa, a guerra que trava contra a Rússia. "A Ucrânia aprecia profundamente a posição constante da Santa Sé em favor do respeito ao direito internacional, condenando a agressão militar da Federação da Rússia contra a Ucrânia e protegendo os direitos dos civis inocentes".

Vladimir Putin, presidente Russo

“Desejo a Vossa Santidade sucesso no cumprimento da alta missão que lhe foi confiada, bem como boa saúde e bem-estar”.

Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido

“A eleição do Papa Leão XIV é um momento de profunda alegria para os católicos no Reino Unido e no mundo, e inaugura um novo capítulo para a liderança da Igreja e do mundo".

Giorgia Meloni, primeiro-ministra da Itália

“Os italianos o verão como um guia e ponto de referência, reconhecendo no papa e na Igreja a autoridade espiritual e moral que deriva de sua inesgotável mensagem de amor, caridade e esperança, que flui da Palavra de Deus”.

Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha

“Pontificado de Leão XIV contribua para o fortalecimento do diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo carente de esperança e unidade”.

Em comunicado conjunto, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disseram que querem trabalhar com o novo papa para “enfrentar os desafios globais”, e que “estão confiantes de que o Papa Leão XIV usará sua voz no cenário global para promover esses valores compartilhados e encorajar a unidade na busca por um mundo mais justo e compassivo”.