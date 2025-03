Príncipe de Luxemburgo morre aos 22 anos em decorrência de doença rara

O príncipe Frederik, de Luxemburgo, morreu aos 22 anos após um longo tratamento contra o diagnóstico de doença mitocondrial POLG. O falecimento foi anunciado pelo pai do jovem, o príncipe Robert — primo de primeiro grau do grão-duque Henri de Luxemburgo — que abdicou no ano passado.

A informação do falecimento foi publicada em uma carta no site oficial da Fundação POLG. Frederik de Nassau morreu em 1º de março, em Paris (França), segundo uma declaração emocionada no site oficial da Fundação POLG, criada para apoiar estudos e pesquisas sobre a síndrome.

Veja também Mundo Coreia do Norte tem submarino nuclear em construção que ameaça segurança da Coreia do Sul e EUA Mundo Organização denuncia assassinatos de mais de 700 civis da minoria alauíta por forças armadas na Síria

Robert e a esposa, a princesa Julie de Nassau, detalharam como o amado filho — que nasceu com a doença mitocondrial POLG — morreu cercado pela família.

"É com o coração muito pesado que minha esposa e eu gostaríamos de informá-los sobre o falecimento de nosso filho, o fundador e diretor criativo da Fundação POLG, Frederik. Na última sexta-feira, 28 de fevereiro, no 'Dia das Doenças Raras', nosso amado filho nos chamou ao seu quarto para falar com ele pela última vez", declarou príncipe Robert.

Legenda: Jovem chegou a usar cadeira de rodas para poder facilitar mobilidade Foto: Divulgação/POLG Foundation

Em seguida, continuou falando da força do fiho: "Frederik encontrou a força e a coragem para se despedir de cada um de nós, um de cada vez — seu irmão, Alexander, sua irmã, Charlotte, eu, seus três primos, Charly, Louis e Donall, seu cunhado, Mansour, e finalmente, sua tia Charlotte e seu tio Mark. Ele já havia falado tudo o que estava em seu coração para sua mãe extraordinária, que não o deixou por 15 anos

"Depois de presentear cada um de nós com nossas despedidas — algumas gentis, algumas sábias, algumas instrutivas — no verdadeiro estilo Frederik, ele nos deixou coletivamente com uma última piada de família de longa data. Mesmo nos seus últimos momentos, o seu humor ea sua compaixão sem limites o compeliram a nos deixar com uma última risada para nos animar a todos", acrescentou o príncipe Robert.

O que é a doença mitocondrial POLG?

A doença POLG é um distúrbio genético que rouba energia das células do corpo, causando disfunção e falência progressiva de múltiplos órgãos.

Pode-se compará-lo a ter uma bateria defeituosa que nunca recarrega totalmente e está em constante estado de esgotamento. Conforme a Fundação POLG, a doença é incomum, então ninguém sabe quantos pacientes existem.

Os sintomas, que podem ser leves a graves, geralmente incluem oftalmoplegia, fraqueza muscular, epilepsia e insuficiência hepática. Como a doença causa uma ampla gama de sintomas e afeta tantos sistemas de órgãos diferentes, é muito difícil diagnosticar e tratar.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias