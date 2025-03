Homem sobrevive após ser atropelado por trem de carga em Lima, no Peru; veja vídeo

Um homem de 28 anos sobreviveu ao atropelamento de um trem em Lima, no Peru. O incidente foi registrado pelo Centro de Monitoramento e Videomonitoramento do Município do Distrito de Ate, no último sábado (8). O homem sofreu apenas lesões no braço e na mão esquerda. As informações são do canal de TV espanhol Antena 3.

Em gravação, o homem aparece deitado no chão, ao lado dos trilhos onde o trem cruza — que seguia na direção de Chosica.

Veja também Zoeira Ator Steve Park cita racismo nos bastidores da série Friends: 'Ambiente tóxico' Mundo Papa tem 'noite tranquila', mas estado de saúde ainda é 'complexo'

Apesar do som da vibração que o trem gerou ao se aproximar, o homem não se levantou. Ele estaria em estado de embriaguez e adormeceu no local de passagem do trem.

Quando o trem passou por cima do homem, ele rolou sob o veículo por alguns segundos. O trem estava a uma velocidade reduzida. Em seguida, o peruano se levantou lentamente e recebe atenção de outros pedestres.

Atendimento médico

As autoridades confirmaram que o homem recebeu atenção médica após o acidente. A Polícia Nacional e uma ambulância foram rapidamente enviadas ao local para atender a emergência.

Os operadores do Centro de Monitoramento também auxiliaram no resgate e garantiram que o jovem recebesse o apoio necessário. O homem foi transferido para o Hospital Militar para ser observado.

O diagnóstico inicial não sugeriu risco de amputação, embora o caso ainda esteja sendo avaliado devido à cauterização causada pela passagem do trem.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias