Trump cria aplicativo de 'autodeportação' de imigrantes ilegais nos EUA; entenda

O governo de Donald Trump lançou, nesta segunda-feira (10), um aplicativo de "autodeportação" para imigrantes que vivem de forma ilegal nos Estados Unidos. Intitulado de CBP Home, a plataforma possibilita que estrangeiros em situação irregular iniciem, de forma voluntária, o processo de retorno ao País de origem.

O aplicativo é uma das ações implementadas para a nova política migratória do governo. Para Trump, o incentivo à "autodeportação" é uma alternativa à deportação forçada.

De acordo com a publicação, o CBP Home foi desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) como substituto ao aplicativo CBP One, criado durante o governo Biden para agendamento de pedidos de asilo. O novo app tem a opção de "intenção de partir", em que o usuário pode declarar às autoridades norte-americanas a decisão espontânea de sair do país.

A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, afirmou que, ao utilizar a ferramenta de "autodeportação", o imigrante tem a possibilidade de retornar legalmente para o território estadunidense no futuro .

"O aplicativo CBP Home dá aos estrangeiros a opção de sair agora e se autodeportar, para que ainda tenham a oportunidade de retornar legalmente no futuro e viver o sonho americano. Se não o fizerem, nós os encontraremos, os deportaremos e eles nunca retornarão", assegurou Kristi.

Além do novo aplicativo, o governo Trump tem como meta tornar as regras de permanência no país mais severas. A partir de 11 de abril, entrará em vigor uma regulamentação que obriga imigrantes ilegais a se registrarem junto ao governo. Em caso de não cumprimento, o estrangeiro está sujeito a multa ou até prisão.