Atração de festival em Israel, pai de Alok está em bunker aguardando retorno ao Brasil; entenda

O DJ Alok usou as redes sociais, na noite deste sábado (7), para falar que o pai — o também DJ Juarez Petrillo — está em Israel, em meio ao bombardeio iniciado pelo grupo Hamas. Segundo o goiano, o produtor musical está "seguro em um bunker aguardando direcionamento para retornar ao Brasil”.

Juarez Petrillo estava no festival de música eletrônica Universo Paralello em Tel Aviv, quando bombardeios do conflito com o Hamas foram iniciados.

Legenda: Publicações do pai do Alok sobre ocorrido em Israel Foto: Reprodução/Instagram

Em vídeos publicados por Petrillo em redes sociais, ele comentou com espanto o ocorrido: “Guerra, mano, fala sério (...) Estou em choque até agora. E as bombas não param de explodir”.

Alok chegou a falar sobre o trabalho do pai no exterior. "O meu pai foi contratado a se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em diversos outros países. O produtor israelense licenciou o uso da marca e produziu o evento por conta própria, sendo o meu pai uma das atrações".

Mas o que é a Universo Paralello?

Universo Paralello é o nome de um festival de música eletrônica nascido no ano 2000. Um dos fundadores é Juarez Petrillo, também conhecido como DJ Swarup. As primeiras edições foram realizadas em Goiás. O evento cresceu e se tornou uma das marcas mais conhecidas da música eletrônica brasileira, em especial do subgênero chamado de psytrance.

Na virada do ano de 2003 para 2004, a Universo Paralello saiu do Centro-Oeste e passou a ser realizada na Bahia, onde acontece até hoje, na praia de Pratigi. Em geral, o evento acontece a cada dois anos. Durante a pandemia, ele foi interrompido, mas agora aumentou a frequência, com edições no fim de 2022 e outra marcada para 2023.

Veja também

O perfil oficial da Universo Paralello também fez, em agosto de 2023, um post para divulgar o evento chamado "Israel Edition - Universo Paralello - World Tour" (em português Edição de Israel - Universo Paralello - Turnê Mundial). O evento estava marcado para a madrugada de sexta-feira, 6, para sábado, 7. Na véspera, foi divulgada a programação de Djs.