Donos de funerária revelam abuso de 191 cadáveres nos Estados Unidos

Donos de uma funerária revelaram ao Tribunal do Condado de El Paso, no Texas, serem responsáveis por múltiplas acusações de abuso de cadáveres — mais de um ano após 191 corpos em decomposição serem descobertos nas instalações dos empreendimentos deles. Eles se declararam culpados na sexta-feira (22). As informações são do The New York Times.

Jon e Carie Hallford administravam a "Return to Nature Funeral Home" em Colorado Springs e Penrose, no Colorado.

Veja também Mundo Com novo modelo Oreshnik, Rússia é dona do maior arsenal de mísseis balísticos do mundo Mundo Igreja na Suiça troca padre por IA de Jesus Cristo para fiéis 'conversarem' no confessionário

O casal concordou enfrentar sentenças de 15 a 20 anos de prisão após se declararem culpados no Tribunal do Condado de El Paso por 191 acusações de crime grave de abuso de cadáver, disse Michael Allen, procurador do 4º Distrito Judicial do Colorado, em uma coletiva de imprensa. A sentença dos Hallfords está marcada para abril.

Famílias eram enganadas

A funerária do casal anunciava às famílias que os entes queridos seriam sepultados de maneira ecológica, com o uso de caixões, cestos ou mortalhas biodegradáveis.

No entanto, quando um odor forte levou os investigadores ao local em Penrose, em outubro do ano passado, eles encontraram pelo menos 190 corpos armazenados de forma inadequada nas funerárias de Penrose e Colorado Springs. O casal foi preso em novembro.

O casal também se declarou culpado em um tribunal federal no mês passado por conspiração para cometer fraude eletrônica ao desviar mais de 800 mil dólares em fundos de alívio da pandemia de Covid-19 fornecidos pela Administração de Pequenos Negócios dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça do Distrito do Colorado.