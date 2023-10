Biden ordena 'apoio adicional' a Israel após ataque do Hamas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou "apoio adicional" a Israel após o ataque das milícias palestinas do Hamas, informou neste domingo (8) a Casa Branca, sem dar detalhes.

"O presidente ordenou apoio adicional a Israel face a este ataque terrorista sem precedentes do Hamas", afirmou a Casa Branca em comunicado.

Veja também

Um alto funcionário dos EUA disse no sábado que havia negociações em andamento sobre o fornecimento de ajuda militar ao Estado hebreu.

Biden e a vice-presidente Kamala Harris foram informados por autoridades de segurança nacional sobre a situação em Israel na madrugada deste domingo e continuarão recebendo atualizações, disse a Casa Branca.

Funcionários da Casa Branca também permanecerão em contato com os israelenses e “seus homólogos em toda a região”, acrescentou o comunicado.

O presidente prometeu em um comunicado no sábado apoio “sólido e inabalável” a Israel, o principal aliado de Washington no Oriente Médio, após ataques surpresa do Hamas que mataram mais de 600 pessoas do lado israelense.

As autoridades palestinas também relataram pelo menos 370 mortes em ataques aéreos israelenses em Gaza.