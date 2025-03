Brasil segue na liderança de países com o maior número de católicos, aponta Vaticano

O número de católicos no mundo aumentou 1,15% entre 2022 e 2023, informou o Vaticano nesta quinta-feira (20). De acordo com dados do Anuário Pontifício 2025 e do Anuário Estatístico da Igreja (2023), o Brasil segue como o país com a maior quantidade de fiéis que seguem a religião católica, com 13% do total mundial.

O estudo aponta também que a África figura como o continente que mais registrou novos católicos em todo o planeta. Lá, em primeiro lugar no total de católicos batizados, com quase 55 milhões, está a República Democrática do Congo, seguida pela Nigéria, com 35 milhões.

Com crescimento de 0,9% no biênio, a América segue como o continente ao qual pertencem quase 50% dos católicos do mundo. Desse total, 27,4% estão na América do Sul, 6,6% na América do Norte e 13,8% na América Central.

Veja também Mundo Ainda internado, Papa Francisco aprova início de implementação de reformas na Igreja Católica Mundo Primeira foto do Papa Francisco celebrando missa em hospital após um mês internado é divulgada pelo Vaticano

Bispos e padres

O número de bispos também cresceu no último biênio, com variação de 1,4%, saindo de 5.353 em 2022 para 5.430 em 2023. Esse movimento, conforme o Vaticano, aconteceu em todos os continentes, com exceção da Oceania. A variação relativa foi um pouco mais acentuada na África e na Ásia e abaixo da média mundial na Europa e na América.

A quantidade de sacerdotes também aumentou na África (+2,7%) e na Ásia (+1,6%) e foi reduzida na Europa (-1,6%), na Oceania (-1%) e na América (0,7%).