'Sociedade da Virtude' tem especial de Natal diferente e ácido; veja resenha e entrevista

Para celebrar o Natal, não é nada incomum que séries, sejam animadas ou não, desenvolvam episódios especiais lançados nesta época do ano. A animação adulta brasileira "Sociedade da Virtude" foi uma das que entraram no clima, mas seguindo a própria premissa: uma história envolvendo heróis e vilões, mas com muita "pancadaria".

"Achamos que todo conteúdo em algum momento tem que fazer um especial de Natal", contou, em breve entrevista, há algumas semanas, o roteirista da série animada Ian SBF. A ideia do material, ele apontou, seria trazer algo de diferente mesclando a Sociedade e o tema.

Lançada no último dia 13 de dezembro, a história do especial foi pensada justamente para esta época do ano. A missão dos heróis da Sociedade é salvar o Natal, mas o vilão é diferente: trata-se do próprio Papai Noel. A história traz o "bom velhinho" como o dono de uma agência de espionagem responsável por uma conspiração envolvendo megacorporações e esquemas de enriquecimento fácil.

A acidez, claro, está presente a cada minuto da produção. A violência um tanto quanto explícita também está por lá, mas com um humor já próprio de "Sociedade da Virtude", trazendo as situações constrangedoras dos próprios personagens como elemento para que o espectador possa rir.

Legenda: Sociedade da Virtude está disponível no streaming Max Foto: divulgação/Max

O resultado é positivo, e a história, apesar de muito específica por ser natalina, funciona bem demais. São pouco mais de 20 minutos de bastante criatividade, o que ressalta ainda mais o trabalho poderoso feito por Ian e Tobias.

Referências e trabalho de humor

Diante de tantos filmes, séries e especiais natalinos clássicos, o episódio especial, disponível na plataforma do streaming Max, foi pelo caminho inverso, mas nem por isso deixou de ser bom. Quase como um "The Boys", mas em animação, "Sociedade da Virtude" caminha, sem dúvidas, para se tornar uma das melhores produções atuais do gênero.

"Tudo que a gente faz em 'Sociedade da Virtude' a gente tenta rir de alguma coisa mostrando algo ridiculamente óbvio. Essa que foi a brincadeira: como trazer algo de original pensando em algo tão 'batido' que é trazer elementos como o Papai Noel, o Natal, etc", contou à coluna, antes mesmo do Natal, Ian SBF, roteirista da série.

Para Tobias Daneluz, que também esteve presente na entrevista e é o ilustrador da produção, era quase inevitável não programar nada. A intenção é que este também seja um "gostinho especial" do que está vindo por aí em "Sociedade da Virtude". "Acho que é uma coisa muito universal em conteúdos como as animações. Foi uma ideia que surgiu muito organicamente entre a gente", garantiu ele.

Sobre o futuro de "Sociedade da Virtude", eles explicam que a renovação é constante. "Estamos sempre acompanhando elementos da cultura pop, sempre bebemos muito de coisas antigas, mas estamos acompanhando conteúdos que estão saindo. A gente está trazendo para o especial de Natal uma linguagem nova, com diferentes elementos visuais", adiantou Ian SBF, também ressaltando aos fãs que as novidades estão a caminho e são promissoras.