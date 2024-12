Vencedor do 5º maior prêmio da Mega reivindica valor de R$ 7 bilhões após nove meses

O vencedor do 5º maior prêmio da história da Mega Millions apareceu para retirar o prêmio de US$ 1,128 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões) apenas após nove meses do sorteio, conforme a NBC New York. O ganhador, que não teve a identidade divulgada, não revelou o motivo do atraso para reivindicar o prêmio.

O bilhete premiado foi vendido no supermercado Monmouth County ShopRite, localizado no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O bilhete marcou os seis números sorteados: 7, 11, 22, 29, 38, além do Gold Mega Ball, número 4, e o multiplicador de prêmio 2X. As informações são do portal TNH1.

A legislação estadual aponta que o vencedor tem o direito de permanecer anônimo pelo tempo que desejar, embora seja necessário apresentar sua identidade aos responsáveis pela loteria.

Retirada do prêmio

O ganhador decidiu receber o prêmio em dinheiro, no valor de US$ 537 milhões (aproximadamente R$ 3,3 bilhões), já descontados os impostos.

Ele também poderia optar pelo pagamento integral em parcelas, mas preferiu a retirada única, o que resultou em uma redução significativa do valor total.