Atentado com atropelamento em mercado natalino na Alemanha deixa um morto e dezenas de feridos

Um motorista avançou com seu veículo contra uma multidão em um mercado de Natal, nesta sexta-feira (20), deixando um morto e mais de 68 feridos. O caso aconteceu na cidade de Magdeburgo, no estado de Saxônia-Anhalt, na Alemanha. As autoridades locais consideram que ação possa ter sido um "atentado".

Após o acidente, diversas pessoas ficaram em "estado grave" e tiveram que ser encaminhadas para unidades de saúde.

Um suspeito foi detido próximo ao mercado depois do acidente. O chefe do governo do estado de Saxônia-Anhalt, Reiner Haseloff, detalhou que o suspeito é um médico saudita de aproximadamente 50 anos, que vive na Alemanha desde 2006.

Ao se pronunciar sobre o caso, o chefe de governo alemão Olaf Scholz afirmou que considera que incidente "suscita os piores temores".

Veículo avançou contra multidão

A Prefeitura de Magdeburgo divulgou que o atropelamento deixou pelo menos um morto e 68 feridos.

O Ministério do Interior de Saxônia-Anhalt disse à AFP que partia do princípio de que foi um "atentado". "Foi um acontecimento horrível, nas vésperas do Natal", declarou Haseloff à emissora de televisão pública MDR.

A polícia da cidade, de cerca de 250 mil habitantes, informou que uma "grande intervenção" está em curso no mercado de Natal para investigar o caso.