Bombardeio contra escola em Gaza deixa oito mortos, incluindo quatro crianças

Um bombardeio do exército israelense atingiu a escola Musa ibn Nusayr, localizada no leste de Gaza, na madrugada deste domingo (22). O ataque deixou oito mortos, entre eles quatro crianças, segundo informações da Defesa Civil de Gaza.

De acordo com Mahmud Bassal, porta-voz da agência, a escola era um dos refúgios para pessoas afetadas pelo conflito na região. Israel afirmou, em comunicado oficial, que o alvo era um grupo de "terroristas do Hamas" que supostamente operava dentro da escola para planejar ataques contra o Estado de Israel.

"Múltiplas medidas foram adotadas antes do ataque para reduzir o risco de atingir civis", acrescenta a nota.

Escalada de violência

Além do ataque à escola, outros bombardeios realizados nas últimas horas resultaram na morte de pelo menos 28 pessoas, incluindo 13 vítimas em Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza, e quatro pessoas atingidas por um drone na Cidade de Gaza.

Desde o início do conflito, mais de 45.250 pessoas foram mortas em Gaza, de acordo com dados do Ministério da Saúde local, considerados confiáveis pela ONU.

Repercussão internacional

O papa Francisco condenou no sábado (21) a "crueldade" dos bombardeios em Gaza, ao se referir sobre o ataque que matou sete crianças na sexta-feira (20). Em resposta, Israel acusou o pontífice de adotar uma "dupla moral" e desconsiderar o "contexto real" da luta contra o Hamas.

A violência na Faixa de Gaza foi desencadeada em outubro de 2023, após o ataque do Hamas no sul de Israel, que deixou 1.208 mortos e resultou no sequestro de 251 pessoas.