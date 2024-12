Quantos ganhadores a Mega da Virada teve em 2023? Relembre a premiação

Em 2023, a Mega da Virada sorteou mais de R$ 588 milhões. A bolada milionária foi dividida entre cinco apostadores, de Ipira (SC), Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos (SP). Os vencedores levaram R$ 117.778.204,25, cada.

Em todo o Brasil, 1.996 jogos venceram na quina, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada. Já na quadra, as apostas que ganharam foram 164.379, com valor a ser recebido de R$ 1.215,71 cada uma.

Neste ano, o valor máximo do sorteio pode chegar a R$ 600 milhões. Para cada jogo, o apostador pode escolher entre de seis até 20 dezenas. A distribuição dos prêmios será feita da seguinte maneira:

Seis acertos (sena): R$ 600 milhões para a primeira faixa;

Cinco acertos (quina): R$ 120 milhões para a primeira faixa;

Quatro acertos (quadra): R$ 120 milhões para a primeira faixa.

Ganhadores do Ceará

Nenhum cearense ganhou a Mega da Virada de 2023, mas alguns conseguiram acertar na quina. Ao todo, 23 apostas acertaram cinco números no jogo, e garantiram prêmios que variam entre R$ 70 mil e R$ 700 mil.

Nesta edição do sorteio, o montante pago para quem acertasse a quina era de R$ 70.083,58, mas um bolão de 15 números em São Benedito faturou uma quantia dez vezes maior: R$ 700.835,76.

Esse valor será dividido entre 27 cotas, e cada uma deve levar, na divisão, R$ 25.956,88. Outro destaque ficou para Fortaleza, onde um bolão com 11 números e 16 cotas ganhou R$ 420.501,44. A quantia a ser repassada para os apostadores é de R$ 26.281,34.

Números sorteados na Mega da Virada em 2023

Os números sorteados na Mega da Virada em 2023 foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

Como resgatar o prêmio da Mega da Virada?

Para resgatar o prêmio da Mega da Virada os vencedores precisam prestar atenção às orientações da Caixa:

1) Apostas realizadas em lotéricas

Apostas vencedoras realizadas em lotéricas deverão apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

2) Apostas realizadas no Portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa

Em ambas as realizações de apostas as regras são as mesmas. Caso o prêmio líquido seja de até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112), os vencedores poderão retirar o prêmio em qualquer agência da Caixa ou lotérica, ou, ainda, por transferência via Mercado Pago.

Se a pessoa optar por ir a uma casa lotérica, é necessário apresentar comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) e apresentar o código de resgate (de 6 números), que é uma numeração gerada no Portal Loterias Caixa com prazo de validade de 24 horas.

É possível também gerar um QR code para cada aposta premiada. Para isso, basta acessar o site por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). Esse código tem duração de 60 minutos e poderá ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

3) Apostas realizadas pelo Internet Banking Caixa

Nesse caso, só poderá receber o prêmio, independentemente do valor, o titular da conta indicado no comprovante de aposta, ou seu procurador, mediante apresentação de comprovante de identidade com CPF e a impressão do bilhete premiado.