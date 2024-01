Mega da Virada: todos os ganhadores já retiraram prêmio milionário, diz Caixa

Todos os cinco ganhadores do prêmio principal da Mega da Virada já retiraram o dinheiro sorteado e são os novos milionários do Brasil. A informação foi repassada pela Caixa Econômica Federal à Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (3).

O concurso, sorteado no domingo (31), teve cinco apostas vencedoras com o prêmio total de R$ 588.891.021,22. Os vencedores irão levar R$ 117.778.204,25, cada.

Na terça-feira (2), apenas dois vencedores haviam retirado a fortuna. O valor não havia sido sacado Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

Os números do maior prêmio da história da loteria especial de ano foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

Veja também

Vencedores quina e quadra

Em todo o Brasil, 1.996 jogos venceram na quina, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada. Já na quadra, as apostas que ganharam foram 164.379, com valor a ser recebido de R$ 1.215,71 cada uma.

Para retirar o prêmio, é preciso comparecer à Caixa Econômica ou Lotérica, conforme as regras da Mega, apresentando comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Vencedores têm até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para resgatar o dinheiro. Passado esse prazo, o prêmio prescreve e os valores são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ganhadores do Ceará

Nenhum cearense ganhou a Mega da Virada de 2023 no sorteio realizado no último domingo (31), mas alguns conseguiram acertar na quina. Ao todo, 23 apostas acertaram cinco números no jogo, e garantiram prêmios que variam entre R$ 70 mil e R$ 700 mil.

Nesta edição do sorteio, o montante pago para quem acertasse a quina era de R$ 70.083,58, mas um bolão de 15 números em São Benedito faturou uma quantia dez vezes maior: R$ 700.835,76.

Esse valor será dividido entre 27 cotas, e cada uma deve levar, na divisão, R$ 25.956,88. Outro destaque ficou para Fortaleza, onde um bolão com 11 números e 16 cotas ganhou R$ 420.501,44. A quantia a ser repassada para os apostadores é de R$ 26.281,34.