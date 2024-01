Não ganhou na Mega da Virada? Saiba quando será próximo sorteio da Mega-Sena

Para quem não ganhou a Mega da Virada, é possível apostar no próximo sorteio da Mega-Sena, que acontecerá na quinta-feira (4), às 20h. O site da Caixa Econômica Federal detalhou que o prêmio já está estimado em R$ 3 milhões.

Os sorteios da Mega são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. Para participar, basta oficializar a aposta até as 19h, no horário de Brasília. O valor mínimo é de R$ 5, com a possibilidade da escolha de seis números. Caso queira aumentar as chances, pode apostar em mais números, com o aumento do preço do bilhete.

Veja também

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

> Veja como fazer apostas pela internet

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

> Confira as dezenas mais sorteadas