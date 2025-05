Cenários do Varejo 2025 discute tecnologia e sustentabilidade em Fortaleza

O setor varejista cearense tem um encontro marcado com as principais tendências e transformações do mercado na próxima sexta, 16 de maio, a partir das 8h, durante o Cenários do Varejo 2025 — o maior evento de varejo do Ceará. Realizado no Teatro RioMar Fortaleza e promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, a programação traz como tema central “Varejo 360: Conectando experiência, tecnologia e sustentabilidade”, reunindo especialistas e lideranças para discutir o futuro do setor com foco em inovação, inteligência artificial e responsabilidade ambiental.

Voltado para empresários, gestores, profissionais da área e empreendedores, o evento oferece painéis, palestras e momentos de networking. Os temas abordam desde a transformação digital e o comportamento do consumidor até práticas sustentáveis e o uso estratégico da tecnologia na jornada de compra.

A programação contará com nomes de destaque do varejo nacional. Entre eles, Marcos Gouvêa, que abordará os reflexos da economia no consumo, e Eduardo Yamashita, que apresentará as tendências da NRF 2025 — a maior feira mundial do varejo, realizada em janeiro, em Nova York. A secretária Sandra Monteiro tratará do empreendedorismo negro e da economia criativa, e um painel com especialistas do setor óptico discutirá os impactos da inteligência artificial no varejo.

No período da tarde, Regiane Romano explorará o papel das tecnologias emergentes no setor. Em seguida, um painel mediado por José Carlos Fortes reunirá representantes do Supermercado Pinheiro e Mercadinhos São Luiz para discutir o uso da IA no varejo alimentar. O especialista Ângelo Vieira Júnior apresentará perspectivas para o Varejo 2030, com foco em pequenas e médias empresas. O encerramento será com Renato Thomaz, da Água de Coco, que falará sobre inovação no varejo de moda. Ao final, o público será brindado com um show do cantor Marcos Lessa.

O presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, reforça a relevância do Cenários do Varejo 2025 como uma oportunidade para empresários e empreendedores se conectarem com as principais tendências do setor. Ele ressalta o compromisso da entidade em levar conhecimento de alto nível ao varejo local, contribuindo para a inovação e o fortalecimento dos negócios.

“Estamos trazendo conteúdos que inspiram o empresário a repensar sua loja, sua gestão e suas estratégias. É uma grande chance de evoluir, se diferenciar e se consolidar como referência no mercado”, destaca.

Além de promover conexões entre diferentes segmentos, o Cenários do Varejo 2025 valoriza o protagonismo do empreendedorismo cearense e incentiva a construção de um varejo mais integrado, eficiente e alinhado com os desafios contemporâneos.

A participação é gratuita, mas exclusiva para associados da CDL de Fortaleza, CDL Jovem e Faculdade CDL, mediante inscrição no site. A programação completa também está disponível na plataforma oficial do evento.

Serviço

Cenários do Varejo 2025 – Varejo 360: Conectando experiência, tecnologia e sustentabilidade

Data: 16 de maio (sexta-feira)

Horário: 8h às 21h

Local: Teatro RioMar Fortaleza – Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu

Inscrições e programação completa: HYPERLINK "http://www.cenariosdovarejo.com.br/"www.cenariosdovarejo.com.br