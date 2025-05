Mês das mães: Uniodonto Fortaleza lança campanha com condições especiais em maio

Em busca de estimular o cuidado com quem se ama, a Uniodonto Fortaleza, cooperativa cearense de atendimento odontológico, está com uma campanha especial em maio, o mês das mães. Clientes que fizerem novos cadastros a partir de duas vidas terão acesso a escolher condições diferenciadas, como redução de carência ou desconto progressivo.

Os novos clientes podem fazer a solicitação pelo WhatsApp oficial da Uniodonto Fortaleza: (85) 9 9237-7445 ou pelo telefone (85) 4009-5432.

De acordo com Daniel Jereissati, gerente comercial da Uniodonto Fortaleza, a empresa, que conta com mais de 35 anos de atuação no mercado, foi avaliada pelo terceiro ano consecutivo como a melhor operadora do Norte e Nordeste pela Agência Nacional de Saúde.

Um dos destaques da cobertura da Uniodonto Fortaleza é o atendimento de urgência disponível 24 horas, todos os dias, como forma de trazer segurança e compromisso para os clientes.

Além da presença na Capital e região metropolitana, a Uniodonto Fortaleza também está em processo de expansão para o interior do Ceará, com crescimento do número de clientes.

“A gente cresceu mais de 15% no ano anterior, comparando o ano de 2024 com 2023, e vamos continuar com essa expansão, de acreditar cada vez mais na força do interior do Ceará, em cidades com grande potencial financeiro, que têm vontade de investir”, pontua o gerente comercial.

Planos para Pessoa Jurídica

Além das opções para Pessoa Física, a Uniodonto Fortaleza conta com opções para empresas. Segundo Daniel Jereissati, um dos diferenciais no atendimento é a eficiência nos procedimentos realizados. Ou seja, o colaborador precisa se ausentar somente um dia da empresa para cuidar da saúde bucal, reduzindo os dias fora do ambiente de trabalho.

Serviço

Portal oficial www.uniodonto-ce.com.br

Contato - WhatsApp (85) 99231-7445 / Telefone (85) 4009.5432