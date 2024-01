Mega da Virada: 23 apostas do Ceará acertam na quina e levam até R$ 700 mil

Nenhum cearense se sagrou vencedor da Mega da Virada em 2023 no sorteio deste domingo (31), mas tiveram sorte na quina. Ao todo, 23 apostas acertaram cinco números no jogo, e garantiram prêmios que variam entre R$ 70 mil e R$ 700 mil.

Os números sorteados foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56. Nesta edição do sorteio, o montante a ser pago para quem acertasse a quina era de R$ 70.083,58, mas um bolão de 15 números em São Benedito faturou uma quantia dez vezes maior: R$ 700.835,76. Esse valor será dividido entre 27 cotas, e cada uma deve levar, na divisão, R$ 25.956,88.

Outro destaque ficou para Fortaleza. Um bolão com 11 números e 16 cotas ganhou R$ 420.501,44. A quantia a ser repassada para os apostadores é de R$ 26.281,34.

Veja onde estão os ganhadores da quina da Mega da Viradad 2023 no Ceará:

1 em Assaré;

2 em Crateús;

1 em Eusébio;

1 em Farias Brito;

15 em Fortaleza;

1 em São Benedito;

1 em Sobral;

1 em Trairi;

O prêmio de 2023 da Mega da Virada foi o maior da história do sorteio. Em números totais, o vencedor levaria para casa o montante líquido de R$ 588.891.021,22. Cinco apostas vão dividir a quantia, e cada um vai receber 117.778.204,25.

Os premiados saíram de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Redenção (PA) e Salvador (BA), além de uma aposta feita pelo meio eletrônico.

Em todo o Brasil, 1.996 jogos venceram na quina, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada. Já na quadra, as apostas que ganharam foram 164.379, com valor a ser recebido de R$ 1.215,71 cada uma.