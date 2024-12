Mega da Virada: saiba quais os números mais sorteados da história do prêmio

O sorteio da Mega da Virada será realizado no dia 31 de dezembro e a expectativa dos apostadores, claro, é levar o maior prêmio do ano para casa. Para os que jogam com recorrência, algumas dicas podem ajudar e uma delas são os números que aparecem com mais recorrência no sorteio da Caixa Econômica Federal.

Este ano, a previsão é de que o vencedor leve para casa cerca de R$ 600 milhões. É importante ressaltar que a Mega da Virada não acumula prêmio, vencendo a aposta que acertar a maior quantidade de números.

Veja a lista dos números vistos com mais frequência no sorteio:

10 (5 vezes)

05 - 33 (4 vezes)

03 - 20 - 34 - 36 - 58 - 41 - 56 (3 vezes)

02 - 04 - 11 - 12 - 17 - 18-22 - 32 -35-37 - 38 - 40 -42 - 46 - 51 - 53 (2 vezes)

Os números em questão fazem parte de um levantamento histórico feito pela Caixa a partir de 2009, ano que a Mega da Virada ganhou o formato atual.

Segundo esse recorte, São Paulo é a cidade com maior número de bilhetes premiados. Nesse período, 30 apostas tiveram vencedores em lotéricas paulistas.

Veja o levantamento: