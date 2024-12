Trump quer comprar Groelândia, maior ilha do mundo, para segurança nacional dos EUA; Dinamarca reage

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expressar interesse em adquirir a Groenlândia, a maior ilha do mundo, como estratégia para a segurança nacional do país. A declaração foi feita no último domingo (22). As informações são do jornal O Globo.

A Groenlândia, rica em minerais estratégicos e petróleo, possui importância geopolítica por sua localização privilegiada entre os Estados Unidos e a Europa, além de abrigar bases militares e de radar americanas. Trump classificou o controle da ilha como uma “necessidade absoluta” para o país, mencionando preocupações com o tráfego aéreo e marítimo na região.

Dinamarca responde com aumento nos gastos militares

Um dia após a declaração de Trump, o governo dinamarquês anunciou um pacote bilionário de investimentos para reforçar a defesa na Groenlândia. O ministro da Defesa, Troels Lund Poulsen, afirmou que o plano prevê a compra de navios de inspeção, drones de longo alcance e melhorias em um aeroporto local para receber aeronaves supersônicas F-35.

"Não investimos o suficiente no Ártico por muitos anos; agora estamos planejando uma presença mais forte", disse Poulsen.

A mídia dinamarquesa estima que o pacote esteja entre 12 e 15 bilhões de coroas dinamarquesas (R$ 10,3 bilhões a R$ 12,9 bilhões na cotação atual).