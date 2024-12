Hackers invadem site do governo da Argentina e deixam comentários contra Milei

Um grupo hacker invadiu um dos principais portais do governo argentino, nessa quarta-feira (25). Quem precisou acessar o endereço eletrônico para encontrar algum serviço público se deparou com os cabeçalhos e rodapés do site alterados, além de mensagens contra o presidente do País, Javier Milei. As informações são do jornal La Nación.

A situação durou cerca de uma hora. Nas redes sociais, cidadãos argentinos compartilharam prints da página principal do site. Outros endereços e serviços também foram atingidos, como o site "Sube", de pagamento das tarifas de ônibus, que ficou fora do ar.