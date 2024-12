Albânia veta uso do TikTok no país por um ano após morte de adolescente

A Albânia confirmou, em anúncio neste sábado (21), que vai proibir o TikTok um ano no país. A decisão ocorre após o assassinato de um adolescente em novembro, acontecimento que levantou uma série de debates sobre a influência das mídias sociais na vida das crianças.

Um plano com intuito de tornar as escolas mais seguras no país europeu deve entrar em vigor no início de 2025, segundo o primeiro-ministro, Edi Rama. A decisão, inclusive, faz parte desse plano.

Veja também Tecnologia Itaú diz que operações via Pix já foram normalizadas Tecnologia Caixa fora do ar? Usuários relatam instabilidade no Pix e no site nesta sexta (20)

“Por um ano, fecharemos completamente para todos. Não haverá TikTok na Albânia”, reforçou o primeiro-ministro.

Morte de adolescente

A decisão ocorre após um estudante de 14 anos ter sido esfaqueado até a morte por um colega, em novembro deste ano. Segundo publicações da imprensa local, o caso teria se iniciado por conta de discussões entre eles nas redes sociais.

"O problema hoje não são nossos filhos, o problema hoje somos nós, o problema hoje é nossa sociedade, o problema hoje é o TikTok todos os outros que estão fazendo nossos filhos de reféns", disse o primeiro-ministro Edi Rama.

Esse, inclusive, não é o primeiro país a aplicar sanções contra o aplicativo. No começo de novembro, sete famílias na França entraram com processo contra o TikTok, alegando que a plataforma promove suicídio, automutilação e distúrbios alimentares aos jovens.

Recentemente, a França, a Bélgica e a Alemanha também impuseram medidas contra o uso de redes sociais por crianças. Na Austrália, menores de 16 anos estão completamente proibidos de acessar qualquer rede social.

Por conta disso, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram poderão pagar multas de até 50 milhões de dólares australianos (R$ 194 milhões) caso não garantam funções do sistema para impedir o acesso