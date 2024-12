Caixa fora do ar? Usuários relatam instabilidade no Pix e no site nesta sexta (20)

Usuários do aplicativo da Caixa Econômica Federal estão enfrentando dificuldades para realizar diferentes operações por meio do aplicativo do banco, na tarde desta sexta-feira (20). Conforme o site Downdetector — plataforma que registra reclamações de usuários de diferentes serviços — 281 notificações, às 15h19, foram registradas sobre dificuldades em logar na conta virtual, fazer transferências via Pix e verificar o saldo da conta.

As queixas de usuários foram registradas nas cidades Belém, Fortaleza, Recife, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

Na rede social "X", usuários da plataforma deixaram registro com reclamações. "O app da Caixa Econômica é uma das piores coisas já inventadas, ele para de funcionar do nada e não tem com quem a gente falar", disse uma usuária de João Pessoa (PB).

Outro perfil, da cidade de São Paulo (SP), escreveu: "Esse aplicativo da Caixa é um lixo! Não dá pra deixar dinheiro lá, pq em momentos de precisão essa porra fica indisponível para transações".

Até a publicação desta matéria, o banco não se pronunciou sobre o problema do aplicativo. A reportagem enviou questionamento sobre a instabilidade da plataforma e aguarda resposta.