WhatsApp inclui botão de chave Pix no perfil dos usuários; saiba como usar função

O WhatsApp começou, nesta quinta-feira (19), a liberação de um recurso que permite mostrar chaves Pix nos perfis do aplicativo. Segundo a comunicação do próprio WhatsApp, ele é opcional e ficará disponível até o final de janeiro.

Também nesta quinta, o aplicativo começou a suspender a opção de pagamento com cartão de débito entre pessoas físicas. A partir de agora, a funcionalidade só será permita de pessoas para empresas.

Em entrevista ao portal g1, o chefe do WhatsApp no Brasil, Guilherme Horn, o WhatsApp não descarta o lançamento de uma integração com o Pix para permitir transferências entre pessoas físicas.

Legenda: Função será liberada até o fim de janeiro Foto: reprodução/WhatsApp

"O Pix é a forma preferida do brasileiro fazer transações financeiras, fazer pagamentos entre pessoas físicas. Todos os números mostram isso. E, por isso, optamos por concentrar transferências entre pessoas com Pix", disse ele ao g1.

A nova função, então, seria uma forma de facilitar transferências sem que haja a necessidade de perguntar qual Pix será utilizado para fazer o pagamento.

Veja também Tecnologia Instagram Stories ganha ferramenta de retrospectiva de 2024; saiba como fazer Tecnologia Itaú fora do ar? Usuários relatam instabilidade em banco nesta segunda (16)

Por enquanto, não haverá uma integração maior com essa forma de pagamento. "É a partir dessa utilização que vamos fazer pesquisa para entender. As pessoas querem, de fato, uma integração mais profunda ou não? Isso é suficiente? E, de acordo com o que entendermos que é o desejo das pessoas, é por onde vamos seguir", disse ele ao g1.

Veja abaixo como adicionar chave Pix no WhatsApp: