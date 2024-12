Itaú fora do ar? Usuários relatam instabilidade em banco nesta segunda (16)

Usuários do banco Itaú relataram instabilidade do aplicativo e dos serviços da instituição ao longo da manhã desta segunda-feira (16). Segundo dados do site Downdetector, que apontaram o início das falhas por volta das 9h, os problemas mais reportados foram as operações no Internet Banking, login no aplicativo e uso do mobile banking.

Ao todo, cerca de 377 notificações foram registradas na última hora, com queda registrada já ao fim das 8h. Nas redes, usuários fizeram reclamações relacionadas aos serviços, mas a empresa não se pronunciou publicamente até o momento.

Até o momento, o banco não se pronunciou oficialmente nas redes sociais.