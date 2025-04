Parcial da enquete BBB 25 aponta redução da diferença entre os mais votados no último paredão

A atriz Vitória Strada pode deixar o Big Brother Brasil 25 na noite deste domingo (20), segundo a enquete do Diário do Nordeste. No resultado parcial atualizado, ela lidera com 46,8% dos votos para sair.

A porcentagem demonstra uma redução na vantagem de João Pedro sobre Vitória. Na parcial deste sábado (19), o goiano contava com 30,5% e Vitória, com 48,9%, enquanto a cearense Renata estava com apenas 20,6% dos votos para sair.

Na parcial atualizada, João Pedro aparece com 33,6% dos votos e Renata com 19,6%, ambos atrás de Vitória na votação para eliminação.

Legenda: Distância de votos entre Vitória e João Pedro foi reduzida Foto: Reprodução/Intera

Vitória já foi apontada como uma das possíveis campeãs do programa. Com os atuais números, pode ser a última participante a deixar o BBB 25 antes da final.

Como foi a formação do paredão?

O último paredão da temporada foi formado após a vitória de Guilherme na Prova do Finalista, realizada na quinta-feira (17) e confirmada por Tadeu Schmidt ao vivo na sexta-feira (18). Com o resultado, Guilherme garantiu a primeira vaga na final, que será disputada na próxima terça-feira (22).

