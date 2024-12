Instagram Stories ganha ferramenta de retrospectiva de 2024; saiba como fazer

O Instagram lançou uma nova funcionalidade de retrospectivas personalizadas na ferramenta Stories. O recurso permite que os usuários selecionem fotos e vídeos publicados ao longo do ano e compartilhem uma linha do tempo personalizada. Há, ainda, a possibilidade de edição com músicas, textos e stickers.

Saiba como criar sua retrospectiva e utilizar o novo recurso:

Abra o aplicativo e clique no ícone "+" na barra inferior Selecione "Stories" nas opções disponíveis Encontre o quadrado "Colagem 2024" com a opção de retrospectiva Visualize o mural de fotos criado automaticamente

A rede social também introduziu novos recursos para celebrar o Ano Novo. Estão disponíveis modelos personalizados na interação "Sua Vez", além de novos temas festivos nas mensagens privadas, fontes diferenciadas e curtidas personalizadas.

As novas funcionalidades são temporárias e serão removidas na primeira semana de janeiro.