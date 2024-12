Instagram e Facebook fora do ar? Redes sociais têm problemas de acesso nesta quarta (11)

Usuários do Instagram e do Facebook, duas redes sociais da Meta, registram instabilidade no começo da tarde desta quarta-feira (11).

Conforme o site DownDetector, que acompanha em tempo real instabilidades em serviços digitais, o problema começou por volta de 14h38. Às 14h53, já havia mais de 3.499 notificações de usuários.

Os clientes relatam problemas para conectar os aplicativos. Não conseguem carregar fotos, publicar novos conteúdos ou enviar mensagens. Já outros usuários conseguem entrar, mas o aplicativo apresenta instabilidade.

No Twitter, os internautas já fizeram brincadeiras com a situação. "Por favor, me digam que o Instagram caiu e que eu não fui hackeado", escreveu um, enquanto outro publicou: "Eu, mais uma vez, atualizando os apps, ligando e desligando a internet, fazendo um milhão de malabarismos, até entrar aqui e ficar sabendo que o WhatsApp caiu, e não só ele, como o Instagram e Facebook também".