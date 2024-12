O que aconteceu com Duolingo? Entenda nova aparência 'fragmentada' do Duo no app

A coruja mascote da plataforma de idiomas Duolingo, conhecida como Duo, mudou a aparência tradicional, com expressão neutra, para um ícone com aspecto "fragmentado" nos últimos dias. Nas redes sociais, os perfis oficiais do aplicativo no Brasil também alteraram os avatares para a versão "estilhaçada".

No X, antigo Twitter, a ferramenta explicou o motivo por trás da alteração: "Tô quebrado… acaba logo 2024", escreveu na última quarta-feira (4), quando faltavam 27 dias para o fim deste ano.

Ao detalhar a situação, a coruja citou que o seu estado está fragmentado nas esferas física, financeira e mental. "Quebrando fisicamente, emocionalmente e financeiramente, não tá fácil."

"Já tá podendo pular pra janeiro? [...] Já gastei tudo", completou o mascote em resposta à reação dos usuários.

"Bem-vindo ao time, Duo", disse um internauta também no X. "Não mais que eu, Duo, mas boa sorte para a gente", escreveu outro. "Amiga, para 2025 vamos fazer um skincare para chegar em dezembro com carinha de porcelana?", brincou uma terceira. "Sou uma página de representatividade!", respondeu a plataforma.

Essa não é a primeira vez que a aparência do Duo muda. Neste ano, o ícone da ferramenta de idiomas já se apresentou com aspecto de "gripado" e de "velho e triste", em agosto e abril, respectivamente. No fim de 2023, uma versão "derretida" foi adotada pelo mascote da plataforma ligada ao Google.

