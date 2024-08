Duolingo doente? Entenda nova aparência do Duo que viralizou na web

A coruja do Duolingo, conhecida como Duo, passou de uma aparência feliz para uma doente nesta semana, surpreendendo os usuários brasileiros, e de outros lugares do mundo. O mascote da plataforma de idiomas agora aparece com olhos vermelhos, coriza e uma expressão abatida.

A ferramenta confirmou, nessa quinta-feira (29), que não está saudável. "Tá difícil pra mim, doente e sem Twitter", publicou o perfil oficial brasileiro dela no X.

Ao detalhar o estado, fez referência ao suposto fim da rede social de Elon Musk no Brasil, que, na data, apresentou instabilidade, em meio a investigação judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), representado pelo ministro Alexandre de Moraes, contra o empreendimento do bilionário.

A mudança não passou despercebida pelos internautas, que reagiram: "E o Duolingo que ficou doente do nada. Levei um susto", comentou uma usuária na rede do empresário sul-africano. "Sinusite é complicado, sei bem como é", disse outro. "Eba, Duolingo, chegando pra tropa dos 'nariz' entupido. Bem-vindo à 'renitelândia", brincou um terceiro internauta.

Antes disso, no mesmo dia, o perfil brasileiro do Duolingo mencionou que poderia estar resfriado. "Não vou, pois gripa-lo-ei", respondeu, na mesma rede social, ao ser questionado sobre a nova aparência. Na ocasião, usou uma fala da personagem Dona Hermínia, interpretada pelo ator e humorista Paulo Gustavo, na franquia de filmes "Minha Mãe É uma Peça".

Na quarta-feira (28), a plataforma já tinha brincado dizendo estar precisando de suplemento vitamínico para melhorar o estado de saúde. "Amiga, se passar na farmácia compra uma vitamina C pra mim", postou ao compartilhar uma foto do novo ícone com o Duo doente.

Os avatares de contas oficiais do Duolingo em algumas redes sociais adotaram a mesma aparência gripada, como o do perfil brasileiro da plataforma no Instagram. Contas de países como França, Índia e Alemanha, além do de nações que falam espanhol, também aderiram ao mesmo estilo.

Essa não é a primeira vez que a aparência do Duo muda. O ícone da ferramenta de idiomas já se apresentou com aspecto de "velho e triste", em abril deste ano, e, no fim de 2023, a aparência "derretida" foi adotada pelo mascote da plataforma ligada ao Google.