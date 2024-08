Instagram encerrará filtros de realidade aumentada feitos por usuários a partir de 2025

A partir de janeiro de 2025, o Instagram vai encerrar os filtros com realidade aumentada feitos por usuários e criadores de conteúdos. Isso significa que modificações de rosto, corpo e ambiente feitas por influenciadores, além de jogos e gincanas, não serão mais disponibilizadas na rede social, segundo anunciado nesta terça-feira (27) pela Meta.

A mudança ocorre no dia 14 de janeiro. Segundo a Meta, somente filtros oficiais da própria empresa serão liberados tanto no Instagram quanto no Facebook e no Messenger.

O texto divulgado pela empresa não cita se os filtros que mexem com cores, luzes e ajustes mais simples serão descontinuados também.

Fim dos filtros

Os filtros eram feitos pro meio da plataforma Meta Spark, que será fechada.

"Após uma análise cuidadosa, foi determinado que a Meta priorizará investimentos em outras prioridades da empresa. Como resultado, não seremos capazes de continuar a dar suporte à plataforma Meta Spark a longo prazo", diz comunicado.

Serão descontinuados o Meta Spark Studio, o Meta Spark Players e o Meta Spark Hub. Na nota, a Meta agradeceu aos criadores de conteúdo que "abraçaram" a ideia de filtors de realidade aumentada, que foram usados “bilhões de vezes, por centenas de milhões de usuários das plataformas da Meta”.