Gato enfrenta cachorro para salvar amiga em SP; veja vídeo viral

Taurinho, um gato idoso e sem dentes, protagonizou uma cena digna de filme: ele enfrentou um cachorro para salvar sua amiga felina, Docinho, de um ataque. O caso aconteceu em Araçatuba, no Interior de São Paulo, e foi registrado pelas câmeras de segurança de uma academia.

No vídeo, o cão aparece abocanhando Docinho. Em questão de segundos, Taurinho abre sozinho a porta de vidro do local e parte para cima do cachorro, que recua e foge. A gravação foi compartilhada no Instagram da academia e rapidamente viralizou, acumulando mais de 7 milhões de visualizações.

“Falaram que ele foi com ‘unhas e dentes’, mas ele é um gatinho idoso. Há quase dois meses, teve que fazer uma limpeza e não sobrou nenhum dente. Ele é banguelo, então foi só com as unhas”, contou Jessika Shinkai, proprietária da academia, via stories no Instagram.

Apesar das mordidas, Docinho está bem e recebeu cuidados veterinários. Arisca, a gata não costuma se aproximar de humanos ou outros animais, exceto Taurinho, com quem sempre manteve um laço especial.

Com a repercussão, o espaço passou a receber visitas de pessoas querendo conhecer o herói de quatro patas. Mas o caso também trouxe um problema: o abandono de animais em frente à academia. Jessika usou as redes sociais para alertar que a prática é irresponsável e não será tolerada.

Taurinho vive na academia há cerca de dez anos. Segundo Jessika, ele apareceu do nada e se aconchegou no colo dela quando estava sentada na calçada do local. Desde então, não saiu mais dali.

