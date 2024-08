Rede social X (Twitter) caiu? Plataforma apresenta instabilidade nesta quinta (29)

Usuários do X (antigo Twitter) apontaram que a plataforma está apresentando instabilidade nesta quinta-feira (29). A dificuldade de acesso ocorre em meio a uma investigação judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), representado pelo ministro Alexandre de Moraes, e o dono da rede social, o bilionário Elon Musk.

Dentre os relatos, os internautas afirmam que não estão conseguindo carregar o feed, nem fazer novas publicações. No X (antigo Twitter), aparece a mensagem: “Os posts não estão sendo carregados. Tentar novamente”.

Conforme o Downdetector, site usado para monitorar o funcionamento de serviços online, foram registradas 1,5 mil reclamações até as 16h38 desta quinta.

Dentre os problemas mais notificados, 83% são do aplicativo móvel e 12% do website.

Conflito entre Musk e STF

Após fechar escritório no Brasil em 17 de agosto, a 'X' não tem mais representantes legais no Brasil. Por isso, na quarta-feira (28), o STF intimou Elon Musk a apresentar, em 24 horas, um representante legal da empresa no País.

Se a ordem não for cumprida, o ministro informou que as atividades da rede social devem ser suspensas no Brasil, ao menos “até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias, quitadas”.