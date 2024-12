WhatsApp deixará de funcionar em três modelos de iPhone em 2025; saiba mais

Usuários de antigos modelos de iPhones devem ficar atentos ao uso do aplicativo WhatsApp. No primeiro semestre de 2025, a plataforma de mensagens deixará de funcionar em três modelos da marca. No sistema iOS, o app não será mais compatível com iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus. A informação é do portal Wabetainfo.

"Todos os outros modelos de iPhone permanecerão compatíveis desde que estejam executando a versão mais recente do iOS disponível", informou o portal especializado em tecnologia.

O Wabetainfo citou que uma notificação recente enviada pelo WhatsApp aos usuários de versões mais antigas do iOS alertou sobre os dispositivos que não serão mais suportados no próximo ano

Ainda segundo o site, o WhatsApp definiu o dia 5 de maio de 2025 como dia para paralisação dos serviços nos modelos citados.

Modelos com uma década de vida

Conforme o Wabetainfo, os aparelhos iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus foram lançados há mais de 10 anos, "portanto, o número de usuários que ainda executam o WhatsApp nesses modelos pode ser mínimo".

Vale destacar que a alteração se aplica ao aplicativo "WhatsApp padrão" e ao "WhatsApp Business", pois ambos os aplicativos compartilham o mesmo código e requisitos do sistema.