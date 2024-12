Spotify libera Wrapped de 2024; saiba como ver sua retrospectiva

O Spotify Brasil, plataforma de streaming de música, liberou a funcionalidade Wrapped 2024, na manhã desta quarta-feira (4). O serviço consiste na retrospectiva pessoal de cada usuário e já virou tradição a cada de fim de ano.

Para usar a função, o usuário precisa ter atualizado a versão mais recente do app no smartphone, seja Android ou iOS. Um link foi disponibilizado pela plataforma para os usuários iniciarem o uso da ferramenta pelo PC.

Legenda: Plataforma mostra quantas músicas você ouviu no ano de 2024 Foto: Reprodução/Spotify

Quem usar o serviço irá conseguir ver as seguintes categorias musicais na retrospectiva:

Jornada Musical

Artista Principal Reimaginado

Playlist de Videoclipes Musicais

Top 5

Clipes de Artistas

Clipes de Podcasters

Os usuários podem compartilhar os resultados da retrospectiva em aplicativos de mensagens e nas redes sociais favoritas. A plataforma também anunciou uma nova integração de compartilhamento com o TikTok — os usuários podem facilmente compartilhar resultados da Retrospectiva no FYP (For You Page) e em stories do TikTok.

Além disso, o Spotify também lançou sua "Wrapped Creator Experience" de 2024 para Criadores de Podcasts, Artistas, Anunciantes e — novidade para 2024 — Autores.

Com acesso à própria experiência personalizada no microsite da Retrospectiva, artistas, criadores e, pela primeira vez, autores, podem explorar todas as maneiras pelas quais seus fãs escutaram seu conteúdo neste ano. Confira Spotify for Artists, Spotify for Creators e Spotify for Authors para saber mais.