Simon Pegg afirma que Tom Cruise arrisca a vida pelo público em 'Missão Impossível'

O ator Simon Pegg afirmou em entrevista que Tom Cruise já arriscou a vida pelo público. Os dois estão no elenco dos filmes da franquia “Missão Impossível”, inclusive no próximo longa-metragem, “Missão Impossível - O Acerto Final”, que estreia no próximo dia 22 no cinema.

“Já estive presente em muitas delas”, disse Simon à People, sobre as acrobacias radicais de Cruise, conhecido por não usar dublê nas cenas dos filmes.

“Ele literalmente arrisca sua vida pelo público. Eu já disse: ‘você é completamente maluco’ muitas vezes para ele, mas ele não se importa tanto com isso”.

Assista ao trailer do novo filme da franquia:

Simon relatou que sua cena preferida é uma em que Cruise cai de um penhasco em “Missão Impossível - Acerto de Contas Parte 1”. “Era de roer as unhas, porque literalmente víamos [Cruise] desaparecer. E então tínhamos que esperar para ouvir 'boa cobertura' [significando que seu paraquedas abriu com segurança] no rádio. Foi um momento de prender a respiração”.

O ator ainda contou que a primeira vez que viu Cruise nervoso foi na cena de abertura do filme “Missão: Impossível – Nação Secreta”, de 2015, em que o ator agarra a parte externa de um avião militar durante a decolagem

"Havia muitas variáveis ​​envolvidas naquela cena... Muitas coisas que poderiam ter dado errado. Tudo é gerenciado nos mínimos detalhes. Sabe, a equipe de dublês é incrível. O Tom é obviamente incrivelmente dedicado a garantir que ele esteja pronto".