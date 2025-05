Brasileiros invadem perfil de Beyoncé após show de Lady Gaga em Copacabana

Após o show histórico de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no sábado (3), com mais de 2 milhões de pessoas, os brasileiros invadiram o perfil do Instagram de Beyoncé. Na última publicação da artista na rede social, os fãs usaram os comentários para chamar a cantora para o Brasil.

“Ano que vem é tu, hein, mulher. Vem completar a santíssima trindade”, disse uma pessoa. “Mana, tu já assinou o contrato para vir para o Rio no próximo ano?”, escreveu outro fã. “Te amo, agora vem para o Beycabana”, pediu mais um.

O show gratuito de Lady Gaga foi patrocinado por empresas privadas com o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em 2024, Madonna também se apresentou nas areias da praia de Copacabana, no mesmo formato.

Os shows fazem parte do projeto Todo Mundo no Rio, que pretende levar à cidade, anualmente, até 2028, alguma grande atração internacional para show com entrada franca.