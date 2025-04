Whindersson Nunes faz primeira aparição pública após internação em clínica psiquiátrica

Whindersson Nunes apareceu para o público pela primeira vez, neste domingo (6), após internação em uma clínica psiquiátrica. Desde que recebeu alta, no último dia 27, o humorista apenas realizou postagens no Instagram.

A aparição do artista aconteceu no palco. Com o espetáculo “Isso definitivamente não é um culto”, em São Paulo, o nordestino fez a sua reestreia para os seus fãs.

Nesse sábado (5), em publicação de divulgação do evento, Whindersson escreveu em suas redes sociais: "Mais um show novo, mais uma volta ao mundo".

INTERNAÇÃO E ALTA

O humorista foi internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo no início de fevereiro deste ano. Em comunicado oficial enviado ao portal Hugo Gloss à época, o humorista informou que se internou por “decisão própria” e com o “devido acompanhamento médico”.

A Non Stop Produções Artísticas, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira do comediante, explicou que a medida foi motivada pensando no “cuidado com sua saúde" e "buscando o tratamento adequado para seu bem-estar.”

Hidelbrando Batista, o pai de Whindersson Nunes, no dia 8 de março, atualizou o estado de saúde do filho por meio das redes sociais e afirmou que a família não conseguia o visitar: “São poucas visitas. E a pessoa que está cuidando dele está indo visitar ele todos os dias, ele está bem, passa as informações pra gente".

No dia em que recebeu alta, por meio do Instagram, o comediante publicou uma selfie em que aparece "estrangulando" o próprio reflexo com a legenda "lili cantou", uma abreviação da palavra "liberdade".

