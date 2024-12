Duolingo libera retrospectiva de 2024 para usuários; saiba como fazer

O Duolingo, aplicativo de ensino de idiomas, liberou uma Retrospectiva de 2024 do Duo nesta segunda-feira (2). Com isso, os usuários podem ver quais foram as palavras aprendidas, assim como os dias consecutivos de ofensiva e o número de lições realizadas.

Também é possível saber:

Missões realizadas;

Recorde de pontos;

Tempo total de estudo acumulado.

No entanto, a retrospectiva só é válida para os usuários que completaram pelo menos dez lições ou estudaram por, no mínimo, cinco dias.

Legenda: A retrospectiva só é válida para os usuários que completaram pelo menos dez lições Foto: Reprodução

Saiba como acessar o Resumo do Ano do Duolingo

Após acessar o aplicativo, a Retrospectiva já será exibida de forma automática. Caso não apareça, é possível:

Selecionar a opção "Ver resumo do ano"; Clicar em "começar"; Acompanhar os dados apresentados pelo Duolingo.

Assim como a Retrospectiva do Spotify, é possível compartilhar os resultados nas redes sociais.