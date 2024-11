TikTok bloqueia acesso a filtros de 'beleza' para usuários menores de 18 anos

O TikTok anunciou a restrição do acesso a filtros de beleza para menores de 18 anos. A medida será implementada no Brasil e em outros países do mundo de forma gradual, podendo levar semanas ou meses, segundo confirmou a assessoria da rede social ao g1.

A nova medida será implementada dentro da tentativa da plataforma de reduzir o impacto do recurso na saúde mental de crianças e adolescentes. O bloqueio acontece após um relatório da ‘Internet Matters’ indicar que os filtros contribuem para uma visão “visão de mundo distorcida”, onde a perfeição seria normalizada.

"Foi feita uma distinção clara entre efeitos criados para serem óbvios e engraçados (por exemplo, efeitos de orelhas de animais) e efeitos criados para alterar sua aparência. Especificamente, os adolescentes e os pais levantaram preocupações sobre os efeitos de “aparência”, incluindo o fato de que as pessoas que estão vendo o conteúdo podem não perceber que ele foi alterado", aponta o estudo da organização sem fins lucrativos voltada para segurança online de crianças.

Além da atualização para os filtros de “beleza”, a plataforma também vai priorizar as ações de banimento, principalmente das pessoas com menos de 13 anos – idade mínima para usar a rede social.

O TikTok ressaltou, ainda, que todos os anos são removidos pelo menos seis milhões de usuários no mundo. Mesmo assim, as pessoas que tiverem suas contas excluídas poderão seguir recorrendo “se acharem que cometemos um erro”.