Instagram lança novos recursos para as mensagens diretas nesta segunda (25); confira as novidades

O Instagram lançou novos recursos para as mensagens diretas (DMs) na plataforma. As atualizações estão disponíveis a partir desta segunda-feira (25) e serão liberadas para os usuários de forma gradativa, embora a rede social da Meta não tenha anunciado em quais países estariam liberadas.

A principal novidade está na possibilidade de compartilhar a localização em tempo real para seguidores, semelhante ao que é possível fazer no WhatsApp. O recurso ficará limitado a uma hora e poderá ser enviado com uma pessoa ou grupos específicos. Além disso, será possível fixar um local no mapa, permitindo a marcação de um “ponto de encontro”, por exemplo.

Veja também Tecnologia Outlook fora do ar? Usuários relatam problemas ao acessar a plataforma Tecnologia WhatsApp libera recurso para transcrever áudios; veja como transformar gravações em textos

Outra atualização será a possibilidade de utilizar apelidos personalizados. A nova função permite que os usuários criem codinomes para amigos e grupos na rede social. A ideia, segundo a empresa, é evitar confusões entre as denominações no bate-papo.

Para utilizar na DM do Instagram, basta entrar em uma conversa, clicar sobre o perfil do contato e apertar em "Apelidos". O usuário também contará com a opção de "Alterar quem pode editar seu apelido".

Legenda: Atualizações incluem apelidos personalizados, novas figurinhas e compartilhamento de localização Foto: Divulgação/Instagram

A plataforma também adicionou mais de 300 novas figurinhas exclusivas no aplicativo, que podem ser enviadas por mensagens. As opções variam de "signos do zodíaco até memes fofos de animais de estimação", segundo a rede social.