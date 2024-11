Outlook fora do ar? Usuários relatam problemas ao acessar a plataforma

Usuários dos serviços da plataforma Microsoft 365, como Teams, Exchange e Outlook, estão enfrentando dificuldades para acessar as ferramentas, na tarde desta segunda-feira (25). Inúmeros usuários, no Brasil e no exterior, estão relatando instabilidade para acessar os diferentes softwares.

Às 14h, brasileiros registraram 978 reclamações de instabilidade dos serviços na plataforma Downdetector — site de notificações de queda de serviços virtuais.

A Microsoft se pronunciou sobre o problema em postagem no "X".

Identificamos uma mudança recente que acreditamos ter resultado em impacto. Começamos a reverter a mudança e estamos investigando quais ações adicionais são necessárias para mitigar o problema", acrescentou a Microsoft em um post subsequente Conta do Microsoft 365 Status no X

O que é o Microsoft 365?

O Microsoft 365 é um aplicativo baseado em assinatura que empacota serviços como Word e Excel, além de fornecer armazenamento baseado em nuvem, enquanto o Teams é usado principalmente por locais de trabalho para videochamadas e bate-papo online.



Já o Outlook é um serviço de gerenciamento de e-mails oferecido pela Microsoft.