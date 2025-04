Qual o horário do Sabadou com Virginia hoje (05/04)?

Músicas, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou" com Virginia Fonseca. O programa vai ao ar neste sábado (5), no SBT, às 22h15, logo após o "Esquadrão da Moda".

Toda semana, a influenciadora recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras com a plateia ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e de seu melhor amigo, o influenciador Lucas Guedez. Neste sábado, o programa conta com a participação de Veigh, Victor Sarro e Aline Campos.

Além disso, o programa reserva um momento de homenagem para Virginia, que irá completar 26 anos neste domingo (6).

Os quadros fixos "Lucas Guedez Também Faz" e "Se Beber Não Fale" também fazem parte da atração.

Quem vai estar no 'Sabadou' com Virginia?

No "Sabadou" com Virginia deste sábado (5), a apresentadora recebe Veigh, que compartilha detalhes de sua trajetória na música; Victor Sarro, que relembra sua jornada no stand-up, e Aline Campos, que fala sobre os desafios enfrentados como artista e sua relação com a dança e o entretenimento.

Que horas começa o 'Sabadou' com Virginia?

O programa terá início às 22h15 deste sábado (5), no SBT, logo após a exibição do programa "Esquadrão da Moda".

