Ex-mulher de Hulk Magrelo o acusa de agressão: 'Pedia socorro no olhar'

Sharon Alves, ex-mulher de William de Freitas Paes, conhecido por dar vida ao personagem Hulk Magrelo, acusou o humorista de agressões física e psicológica, em vídeos gravados em uma unidade da Delegacia da Mulher, em São Paulo, na noite dessa terça-feira (10). O ex negou as acusações.

"Cansei! Já tentei diversas vezes esconder, ficar calada, mas eu realmente não aguento mais. Todos viam que eu pedia socorro no olhar", começou a modelo.

Veja também Zoeira Key Alves leva golpe ao tentar comprar cachorro de raça nos EUA: 'Não entregaram' Zoeira Alexander Westwood, ator de 'Sex Education', é condenado por abuso sexual de menores

Em seguida, ela continuou o relato: "Chegou no nível que chegou e eu não aguento mais passar por tudo que estava passando: pressão psicológica, agressão física e mental. Decidi tomar a atitude dessa vez, que hoje foi a última vez que ele vai fazer isso. Eu sou ex-esposa do Hulk Magrelo, William de Freitas Paes, e hoje eu decidi abrir o boletim de ocorrência, porque hoje foi a última vez que ele colocou a mão em mim".

Segundo a influenciadora, por causa das diversas agressões, ela chegou a tentar tirar a própria vida. "Já vinha acontecendo outras vezes. Eu já tentei suicídio por pressão psicológica e tem dois meses que isso aconteceu. Eu era uma pessoa feliz, alegre e meu brilho sumiu. A Sharon de antigamente não existe mais. Estou passando por um médico psiquiatra e hoje eu dei um basta no sofrimento da minha vida", desabafou.

Versão de Hulk Magrelo

Com a repercussão do desabafo da ex-mulher, Hulk Magrelo apareceu nos stories do Instagram negando as afirmações. "Estão espalhando que eu fiz, mas eu não fiz nada disso. Eu tenho meu direito de resposta. Quero deixar bem claro para vocês que são meus fãs, tem muita gente que me conhece", começou.

“Ontem eu tive uma discussão com essa pessoa, ela surtou, começou a gritar e chamou a polícia para mim. A gente teve que ir à delegacia esclarecer para o delegado. Ela também, houve a parte dela. Aconteceu isso. Eu fui liberado, ela também. Quando voltei para casa, vi que estava anunciando que eu tinha agredido ela. Se eu tivesse feito qualquer tipo de coisa com ela, eu estaria preso. Que ela seja feliz", concluiu Hulk.

O casal é representado pela mesma assessoria de imprensa. A equipe emitiu uma nota repudiando a violência doméstica, reafirmando o compromisso com a busca pela efetivação dos direitos das mulheres, e afirmando que está apurando os fatos.