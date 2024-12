'Invasão de ovnis' causa mistério, tiro de moradores e pedido de abatimento por Trump nos EUA

O número de avistamentos no céu dos Estados Unidos segue subindo. Foi criado um número de emergência exclusivo para denúncias desses objetos. Já foram recebidas mais de 3 mil relatos, sendo a maior parte em Nova Jersey, Nova York e em outras cidades litorâneas americanas.

As pessoas em Nova Jersey relataram que o GPS não funciona e o rádio sintonizado na frequência de 106 Mhz, bem como outras, está emitindo sons esquisitos quando os misteriosos drones se aproximam. Esses drones muito provavelmente estão equipados com embaralhador de sinal para evitar que outros se aproximem.

Era de se esperar que esses drones seriam alguma aeronave secreta dos EUA, mas a atual crise indica que não são. O aeroporto internacional de Nova York foi paralisado nesta segunda-feira devido aos avistamentos.

Existem relatos de pilotos de voos comerciais, e os radares de suas aeronaves acusam risco de colisão com os objetos, apesar deles não aparecerem no radar das torres dos aeroportos. Eu acredito que as aeronaves captam por estarem mais próximos.

Alguns desses drones voam por minutos até por horas sobre casas de civis. Até o momento, o governo dos EUA não emitiu nenhuma ordem de abatimento. As autoridades das cidades afirmam que os objetos não têm causado danos. Mas a falta de informações oficiais está deixando as autoridades desmoralizadas. Donald Trump ainda não tomou posse, mas pediu em um post em rede social que estes objetos fossem abatidos.

Um morador atirou em um dos objetos, mas não conseguiu derrubá-lo. Existe a especulação de que um teria caído acidentalmente e teria o tamanho de um carro popular. Um helicóptero teria sido enviado para rebocar o objeto. Contudo, essa notícia não procede, pois não há imagens que comprovem as informações.

Já outras procedem como declarações de xerifes dizendo que os objetos saíram do mar. Pessoas em um navio também viram e filmaram um plasma azul saindo do mar.

Me parecem ser pelo menos dois objetos diferentes. Um tem comportamento de plasma (corpo fluido) e outro com comportamento de drone (corpo sólido) com três, quatro ou mais luzes. Existem também outros em formado de anel de plasma. Esses eu acredito que são computação gráfica. Já encontrei alguns trabalhos artísticos aplicados fora de contexto.

Alguns também possuem luzes semelhantes a de helicópteros e de aviões com padrões de navegação aérea. Outros piscam com padrões de código morse. Outro fator que indica que é uma ação humana.

Mas se for humano, quem está por trás desses objetos possui tecnologia avançada. Eles parecem ser autônomos, mas podem voar em padrões semelhantes a apresentações de drones como no show do Alok. Contudo, eles precisariam ser controlados por Inteligência Artificial, uma vez que o bloqueador de sinal não permite usar controle remoto.

A intenção mais simples com este "ataque" de drones é causar uma crise dos ovnis semelhante à crise do Sputnik em 1957.

Alguns drones podem ter apenas a função de marcar alvos que são bases militares. Outro padrão é que a maioria dos avistamentos ocorreram em cidades litorâneas, ou seja, próximas do mar. É possível que esses drones híbridos estejam sendo lançados de submarinos no oceano.

A minha melhor interpretação é que seja um exercício militar da OTAN com o objetivo de treinar a Inteligência Artificial dos drones. A finalidade seria verificar se o sistema de drones conseguem rastrear mísseis nucleares e armas químicas. Voos sobre a indústria química BASF na Europa corrobora para isso. Chegando lá, os drones neutralizam outros drones que dependem de controle remoto e também neutralizam a comunicação. Os presidentes de potência nucleares andam com maletas que se comunicam via satélite.

Eles destravam os lançamentos via comunicação eletromagnética. Os drones misteriosos podem ter este objetivo de impedir a comunicação com essa maleta. Estes são furtivos, pois não aparecem em radares das torres de controle aéreos. Eles teriam luzes apenas para sinalização, e o podrão de luzes verdes e vermelha é típica de drones. Mas no caso de uma invasão a um inimigo da OTAN, é obvio que eles não ligariam as luzes.

Essas são as explicações mais simples, por enquanto, porque a falta de informações não nos permite concluir que são naves espaciais. Na maior parte dos vídeos que vi, os objetos não têm velocidade suficiente para escapar da gravidade terrestre. Contudo, havendo mais informações, eu trarei aqui novamente e se for extraterrestre pode ter certeza que confirmarei! Se não for, também! Mas por enquanto, eu diria com 70% de chance de ser tecnologia secreta sendo aplicada no contexto de pré-guerra.

