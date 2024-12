Morador de Nova Jersey registra OVNI no céu dos EUA: 'Tamanho de um ônibus escolar'

Desde novembro, moradores de Nova Jersey, nos Estados Unidos, têm relatado o avistamento de objetos voadores não identificados (OVNIs) na região. No caso mais recente, o presidente do Montclair Bird Club, Evan Cutler, registrou algo que parecia ser do tamanho de um ônibus escolar pairando no céu.

"Sou presidente do Montclair Bird Club, sei como olhar para o céu. Sei como identificar as coisas. Então, para mim, não é como se eu fosse um observador amador do céu. Eu imediatamente soube que era algo incomum. Muito incomum", disse o líder do clube de pássaros em entrevista na semana passada. As informações são da CNN, com base na Reuters.

ABC News divulga filmagem de esfera desconhecida brilhando no céu de Nova Jersey, nos Estados Unidos. 🇺🇸



pic.twitter.com/K6hVroChfj — POPTime (@siteptbr) December 15, 2024

Ele voltava do trabalho, à noite, quando uma luz no céu chamou sua atenção. Como sabia que não era período de lua cheia, parou o veículo em que estava para tentar avistar melhor.

Veja também Mundo Drones não identificados preocupam autoridades e população no nordeste dos EUA Mundo Quase três milhões de garrafas térmicas Stanley são retiradas do mercado por causar queimaduras nos EUA

Desde novembro, relatos de OVNIs têm sido descritos por moradores de Nova Jersey. Alguns casos também foram registrado na Virgínia, Pensilvânia e Staten Island.

Na última quarta-feira (11), o Pentágono informou que não havia evidência de que os drones que foram avistados sobre o estado de Nova Jersey fossem de uma entidade estrangeira ou inimiga.

Já a Casa Branca limitou-se a informar, na quinta-feira (12), que investiga o caso.